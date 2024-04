'Assassin’s Creed Hexe' pode ser o mais sombrio jogo da série

A Ubisoft tem trabalhado bastante nos projetos que anunciou em 2022 para sua mais famosa saga, a do Assasin's Creed. Com três titúlos em desenvolvimento, rumores apontam que Assassin’s Creed Codename: Red, que se passará numa época feudal do Japão, poderá sair entre o fim de 2024 e o início de 2025. Outro título, o Codename: Jade, focado no mobile e que se passará na China, acabou sendo adiado.

O título mais misterioso da saga que a companhia havia anunciado, o Assassin's Creed Codename Hexe, ganhou suas primeiras informações, que segundo rumores, irá se passar na Europa Central e contará a história da época de caça às bruxas no Sacro Império Romano-Germânico no século XVI.

O insider Tom Henderson revelou que Assassin 's Creed: Hexe terá uma grande diferença nos títulos anteriores, pois "será mais linear com diversos elementos de exploração de mundo aberto, sendo semelhante a alguns dos jogos anteriores de Assassin' s Creed”.

Outras informações apontam que haverá uma protagonista feminina chamada Elsa, que possui habilidades sobrenaturais. Em um trecho de gameplay compartilhado com Henderson, Elsa escapa de soldados alemães usando magia, se apodera de um gato de rua e quebra uma garrafa, distraindo assim os perseguidores.

Henderson também diz que “Assassin 's Creed: Hexe será um jogo com cenário escuro e sombrio, ambientando nas ruas de uma cidade”. O jogo também contará com um “sistema de medo”, inspirado na DLC Jack, o Estripador de Assassin 's Creed Syndicate.

De acordo com as fontes de Henderson, Assassin 's Creed Codename: Hexe ainda está em um estágio relativamente inicial de desenvolvimento e deverá ser lançado na plataforma Assassin' s Creed Infinity em 2026. Lembrando que atualmente a Ubisoft tem trabalhado no desenvolvimento de Assassin 's Creed: Red e ainda não soultou nenhuma informação oficial sobre o andamento do desenvolvimento de Assassin 's Creed Codename: Hexe.



