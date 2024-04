Projeto celebra o Dia do Trabalhador com evento multicultural

Para comemorar o dia do trabalhador, o Museu Nacional da República recebe o projeto sociocultural Conterrâneos novos de guerra, com uma programação multicultural que une cinema, poesia, artes visuais e música.

Na terça-feira (30/4), a partir das 19h, o Centro Tradicional de Invenção Cultural, sede do Grupo seu Estrelo e o Fuá do Terreiro, recebe o premiado cineasta Vladimir Carvalho para a exibição do documentário Brasília segundo Feldman. A celebração segue no dia seguinte (1/5) no Museu com shows gratuitos a partir das 17h.

A iniciativa, idealizada pelo grupo Seu Estrelo e o Fuá do Terreiro, é promovida pelo Instituto Neoenergia e conta com aporte financeiro da Lei de incentivo à cultura (LIC-DF), contemplado no Edital transformando energia em cultura 2023.

Confira programação completa:

Terça-feira (30/4), no Centro tradicional de invenção cultural (813 sul. Sede do Grupo seu Estrelo):

19h: Exibição do curta Brasília Segundo Feldman de Eugene Feldman e Vladimir Carvalho

19h30: Roda de conversa com o cineasta Vladimir Carvalho e o Mestre Popular Tico Magalhães

Quarta-feira (1/5), na área externa do Museu nacional da república:

17h: Abertura do evento com DJ Flavia Aguiar

18h: Orquestra Alada Trovao da Mata + Ellen Oleria

19h30: Kira + Anna Moura

21h: Seu Estrelo e o fuá do terreiro + Hamilton de Holanda

22h30: DJ Flavia Aguiar

Serviço



Conterrâneos novos de guerra

Terça-feira (30/4), a partir das 19h e 01/5 a partir das 17h, no Centro tradicional de invenção cultural e no Museu nacional da república respectivamente. Entrada gratuita com ingressos no Sympla.