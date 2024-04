Novo filme de Zendaya tem música de Caetano Veloso na trilha sonora

O longa Rivais, que tem Zendaya no papel principal de uma tenista, tem na trilha sonora a música Pecado, de Caetano Veloso. O filme estreia nesta quinta-feira (25/4) nos cinemas brasileiros e,além de Zendaya, tem Josh O’Connor e Art Donaldson sob a direção de Luca Guadagnino. O longa chegou a ter 95% de aprovação no Rotten Tomatoes.



Rivais conta a história de Tashi Duncan, uma grande jogadora de tênis que se tornou treinadora e alavancou a carreira de seu marido Art. O que ela não esperava é que as tensões do passado pudessem transformar seu presente. “Essa é uma história de muita paixão, na qual as regras do tênis se tornam as regras para a sedução e, para mim, isso se torna bem cinemático”, pontua Guadagnino, em nota, sobre a importância da música no filme.



Lançada em 1994, Pecado traz uma reflexão sobre o bem e o mal dentro do ser humano. A canção utiliza referências bíblicas, como a maçã e a serpente de Adão e Eva, para falar sobre a tentação e a busca pelo correto. Além do trabalho do cantor brasileiro, o longa conta com os artistas Trent Reznor e Atticus Ross.