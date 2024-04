Candangolândia recebe Festival Familiarte neste sábado (27/4)

A candangolândia recebe neste sábado (25/4) o Festival Familiarte. O projeto vai levar oficinas de construção de brinquedos para as crianças, aulas de enfeites com fitas para adultos e oficinas de percussão corporal e de circo à comunidade da Candangolândia.

As atividades ocorrem neste sábado (27/4), a partir das 15h, na Praça do Bosque. As aulas de artesanato serão coordenadas por Eli Maselle. O músico Leandro Vaz, do Instituto Batucar, está à frente das aulas de percussão corporal. Já a oficina de circo será comandada pelo palhaço Mandioca Frita.

A Festival Familiarte também será realizado no Guará dia 5 de maio e na Vila Planalto dia 10 de maio, com a mesma programação.

PROGRAMAÇÃO:



Sábado (27/4) - a partir das 15h

Local: Praça do Bosque - Quadra QRO A - Cadangolândia (próximo à Administração)

Domingo (5/5) - a partir das 15h:

Local: Casa de cultura do Guará - Guará II QE 25 - Guará

Sexta-feira (10/5) - a partir das 15h

Local: Instituto AMPB - Area Numero 5 Acampamento Dfl Parte, S/N - Vila PlanaltoSábado (11/5) — a partir das 15h