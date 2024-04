Cantora tem show marcado no Brasil para 4 de maio, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro - (crédito: Reprodução/Instagram @madonna)

Com show marcado no Brasil para 4 de maio, a cantora Madonna divulgou a venda de produtos da turnê The Celebration Tour com temas brasileiros. Nos Stories do Instagram, a artista publicou o link da loja.

Entre os produtos estão blusas com o nome dela e com as cores da bandeira do Brasil, bolsas, jaquetas, meias, chaveiros, brincos, regatas, bonés, calças de moletom e até maquiagens.

Os valores variam entre 10 e 200 euros. O item mais caro é um rosário com o tema da turnê, que celebra os 40 anos de carreira de Madonna.

O show da diva pop ocorrerá na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Essa é a primeira vez que a artista vem ao Brasil em 12 anos. Na úiltima vez, em 2012, Madonna fez duas apresentações em São Paulo, uma no Rio de Janeiro e outra em Porto Alegre.

A primeira vez que a estrela esteve em terras brasileiras foi em 1993. Naquele ano, ela reuniu 120 mil fãs no estádio Maracanã, também no RJ.



















