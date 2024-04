Projeto 'Dona Imperatriz' oferece oficinas gratuitas de cultura urbana

Na segunda edição, o projeto Dona Imperatriz ocorre até o dia 22 de junho e ainda está com as inscrições abertas pelo link formulário. Desde o início de abril, a iniciativa do DF oferece ciclos formativos gratuitos para mulheres acima de 18 anos que desejam uma carreira independente no hip hop, rap e na cultura urbana. Os encontros são feitos de forma virtual e contam com intérpretes de libras.



Voltada também para mulheres da comunidade LGBT, a programação visa promover diálogo sobre figuras femininas na música e capacitar as participantes para que consigam ocupar espaço na área artística desejada. O ciclo de debates será ministrado por Claudia Maciel, Janine Mathias, Rebeca Hellem, Prethais, Layó e Lis Martins, que abordarão temas como marketing e questões jurídicas. No encerramento, o projeto organizará um baile em comemoração.



Na sua última edição, em 2021, o Dona Imperatriz lançou um álbum com nove vozes de brasilienses. Com parceria da cantora Thabata Lorena, o trabalho foi disponibilizado no canal do Youtube da iniciativa. Até hoje, mais de 80 mulheres de todo o Brasil passaram pelas oficinas do projeto, que conta com financiamento do Fundo de Apoio à Cultura do DF (FAC-DF).