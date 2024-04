FTB leva o teatro de Brasília para série de apresentações no Rio

As apresentações ocorrerão do dia 3 a 26 de maio - (crédito: CleberNsBrito)

Em sua 22ª edição, o Festival do Teatro Brasileiro (FTB) parte para o Rio de Janeiro, de 3 a 26 de maio, com 12 espetáculos de teatro, circo e dança. O evento contará também com residências artísticas e encontros entre universidades. Nessas ações educativas, 600 alunos da rede pública poderão ir ao teatro para assistir e discutir a obra.



O projeto impacta a economia criativa das duas capitais. São 74 profissionais em circulação, com 120 empregos diretos e 360 indiretos, graças ao investimento de mais de R$ 900 mil do Fundo de Apoio à Cultura do DF (FAC/DF). “Esta é a quinta vez que o FTB se dedica a fomentar o teatro produzido em Brasília. Já fomos para Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pernambuco e Bahia, com 42 espetáculos que mobilizaram mais de 120 mil espectadores”, conta o idealizador do evento, Sérgio Bacelar, em nota.



Escolhidos pelo FTB entre 141 inscritos, os espetáculos brasilienses abrangem um público diverso. São quatro eventos para bebês, com o quadro Bebês em destaque, e quatro peças teatrais, duas performances de danças e dois de circo para adultos. A última vez que o festival passou pelo solo carioca foi nas Olimpíadas de 2016.