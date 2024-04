Semana da Europa completa 20 anos na celebração da cultura europeia

Entre os dias 4 e 22 de maio ocorre a 20ª celebração da Semana da Europa em Brasília. Com realização do Instituto Nacional de Cultura da União Europeia (EUNIC) e da Delegação da União Europeia no Brasil, esta edição contará com uma série de atividades dentro do tema escolhido: o meio ambiente.

A temática central do evento foi escolhida pela importância do debate do assunto no contexto mundial, especialmente no que diz respeito às questões climáticas.

A escolha permite ainda explorar diferentes abordagens e perspectivas, oferecendo ao público a oportunidade de participar de atividades variadas, que abordam aspectos fundamentais relacionados ao meio ambiente e à sustentabilidade.

O início da comemoração do festival cultural europeu, no dia 4 de maio, começa às 11h e vai até às 18h, no Museu de Arte de Brasília (MAB). A entrada será franca e aberta para todos os públicos. Contará com exposições de artes visuais, estandes e food trucks de gastronomia relacionados à cultura gastronômica europeia e apresentações de bandas com repertório europeu.

Também haverá programação para o público infantil. As crianças poderão se divertir com a contação de histórias em espanhol e alemão e oficina de artes com material reciclado.