Diplo vai abrir o show de Madonna em Copacabana no dia 4 de maio

Na noite de 4 de maio, o DJ norte-americano Diplo abrirá o mega show da rainha do pop Madonna, The Celebration Tour, na praia de Copacabana. O artista sobe ao palco como convidado especial às 20h para um set com curadoria de músicas brasileiras.

Três vezes vencedor do Grammy Awards, Diplo é conhecido por ser amante do funk carioca e já trabalhou com diversos artistas brasileiros, como Deize Tigrona, Pabllo Vittar, Anitta e Bonde do Rolê.

A produção do show no Brasil é da Bonus Track, que tem como sócios Luiz Oscar e Luiz Guilherme Niemeyer, com forte experiência na realização de eventos grandiosos no país e de repercussão internacional.