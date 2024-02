Dua Lipa lança single ‘Training Season’, disponível no streaming

Depois do sucesso de seu primeiro álbum em 2017, Dua Lipa provou que veio para ficar. A cantora, ganhadora de três Grammys, agraciou o público com um trecho da canção Training Season no Grammy Awards 2024. O novo single já está disponível nas plataformas digitais e ganhou um clipe no Youtube no canal de Dua Lipa.

A nova era de Dua Lipa promete destaque em 2024. O primeiro single, Houdini, de seu terceiro álbum, alcançou mais de 5,4 milhões de reproduções em menos de 24 horas. A cantora fala, em nota de divulgação para a imprensa, sobre a nova faixa: ‘Tive uma série de encontros ruins e o último foi a gota d'água. Na manhã seguinte cheguei ao estúdio com Caroline e Tobias me perguntando como foi tudo e eu imediatamente pensei ‘TRAINING SEASON IS OVER’". Training Season foi escrita pela própria cantora, junto com Caroline Ailin, Danny L. Harle, Tobias Jesso Jr. e Kevin Parker, do Tame Impala.

A performer completa: "A faixa é também sobre o fim da minha temporada de treinamento e o crescimento com cada experiência. Nunca me senti tão confiante, lúcida e fortalecida. E embora a temporada de treinamento nunca termine para nenhum de nós, você começa a ver a beleza em encontrar aquela pessoa com quem vivenciar isso". Dua Lipa se tornou a primeira artista feminina a ter três músicas com mais de dois bilhões de streams no Spotify cada — One kiss, Don't start now e New rules.



