BSB Plano da Artes anuncia locais que participam da 4ª edição

A organização do BSB Plano da Artes divulgou a lista dos espaços que participarão da quarta edição do evento, que busca aproximar o público de galerias, ateliês, centros culturais e espaços autônomos do DF. A programação ocorrerá de 7 a 18 de junho.

Em março, o BSB Plano das Artes lançou duas convocatórias públicas. A primeira selecionou espaços que participariam das modalidades Apoio Plano, em que receberiam R$ 1.500 para fazer melhorias para receber o público ou realizar uma exposição durante o período do evento. Na segunda, eram dez locais que participariam da modalidade Adesão Plano, que ofereceria vans para transportar o público até a galeria gratuitamente.

Dos 34 espaços selecionados, treze estão no Plano Piloto, cinco no Lago Sul, três no Jardim Botânico, dois em Sobradinho e um em cada Região Administrativa da cidade. Além das visitas aos centros culturais, a iniciativa oferecerá lives com artistas e curadores transmitidas pelo canal do evento no Youtube.