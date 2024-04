Gracyanne Barbosa chora ao detalhar separação de Belo

Gracyanne Barbosa rompeu o silêncio nesta quarta-feira (24) e deu mais detalhes sobre o que motivou o fim do relacionamento de quinze anos com Belo. A influenciadora, aparentemente abalada, desabafou e afirmou que se arrepende de ter deixado o casamento esfriar.

No pronunciamento, feito através de redes sociais, a musa fitness conta que não estava o divórcio: “Jamais esperava. Eu acho que ninguém casa pra separar, né? E eu não me arrependo do fim do meu relacionamento. Eu me arrependo de ter deixado. Eu me arrependo de não ter renovado o amor todos os dias, de não ter tentado todos os dias, de não ter brigado todos os dias, de não ter cuidado, dado atenção”.

Ainda no vídeo, a influenciadora continua: ”Eu me arrependo de, nos momentos em que eu me senti de lado ou me senti não sendo vista, de não ter falado. E sabe por que eu não falava? Porque o meu orgulho é muito grande. ‘Eu não vou falar’. ‘Eu não vou falar que eu tô me sentindo deixada de lado’. ‘Eu não vou falar’. ‘Vou ficar quieta porque eu sou a f*dona’. E é isso que eu me arrependo, gente. De não ter procurado uma terapia, de não ter conversado mais. São essas coisas, esse cuidado”.

Sobre o término do casamento, Gracyanne explicou que os dois já tinham dado um basta, mas seguiam sem coragem para oficializar o fim da relação: “Nós estávamos numa crise, na prática completamente separados, só que a gente não tinha coragem de decidir quem ia sair de casa, como faríamos… a gente também estava tentando evitar a imprensa porque tinha muita coisa legal acontecendo na carreira profissional e a gente sabia que isso ia atrapalhar bastante”.

Por fim, a musa fitness conclui: “Não foi falta de amor, não é falta de amor, é falta de cuidar. A gente como casal não conseguia estar junto, não conseguia ter um momento a sós. A gente não conseguia viajar de férias sozinhos, ou tirar um tempo para os dois sozinhos, sempre tanta gente em volta. A gente casou na igreja há 12 anos, a gente não conseguiu fazer uma lua de mel, porque a gente nunca teve tempo”.

