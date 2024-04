Banda Manowar anuncia turnê pelo Brasil para novembro

A banda novaiorquina Manowar anunciou mais uma passagem pelo Brasil no segundo semestre de 2024. Sua primeira passagem pelo país foi em 1996 e ano passado, fizeram um show marcante em São Paulo. A primeira data será dia 20 de novembro, com show em Curitiba (PR).

Em postagem no Instagram, divulgaram as datas dos shows e comentaram sobre a vinda ao Brasil. A legenda da postagem diz: “O Manowar tinha feito um juramento de retornar ao fantástico país amante do metal do Brasil, uma promessa que em breve será cumprida à medida que a vitoriosa turnê Crushing The Enemies Of Metal Tour continua. A banda vai honrar o vínculo de longa data com seus fãs brasileiros. Após o épico show de 2023 em São Paulo, vai abalar a terra brasileira novamente neste mês de novembro.”

Formada pelo vocalista Eric Adams, o guitarrista Karl Logan, o baixista Joey de Maio e o baterista Marcus Castellani, a banda tem destaque no gênero de rock pesado e está na cena musical desde a década de 1980. Os ingressos já estão disponíveis na plataforma Show Pass, a partir de R$ 250 (meia-entrada) + taxa do site. A banda irá se apresentar em Curitiba, Brasília, Recife e no Rio de Janeiro, entre os dias 20 e 26 de novembro.