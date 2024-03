Banda de rock instrumental se apresenta neste sábado (16/3) na 506 Sul

Prepare-se para o melhor do rock instrumental ao som da banda de rock alternativo E a Terra Nunca Me Pareceu Tão Distante. De nome quilométrico, a banda paulistana se apresenta neste sábado (16/3), às 20h, na Infinu Comunidade Criativa (506 Sul). Em consonância com o lançamento do enigmático Linguagem (2023) — mais recente EP do grupo, lançado em outubro do ano passado —, a banda se prepara para uma rápida passagem pela região Centro-Oeste, com apresentações em Brasília, no sábado (16/3), e em Goiânia, no domingo (17/3). Para o repertório do show, todas as faixas do EP foram incluídas na setlist, além de canções previamente lançadas pela banda como parte de outros projetos.

A banda coleciona poucas passagens pela capital federal, embora os integrantes — Lucas Theodoro (guitarra e sintetizadores), Luden Viana (guitarra e sintetizadores) e Rafael Jonke (bateria) — lembrem-se com carinho das vezes em que se apresentaram para o público brasiliense. "Um dos shows mais memoráveis que fizemos foi em Brasília. Teve um ar de energia jovem e punk que foi muito bonito para nós", observam. A banda brasiliense Italic Bold faz o show de abertura da noite, que promete música de qualidade.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco