Davi Brito, do BBB 24, tem perfil no Instagram hackeado

O ganhador do Big Brother Brasil 2024, Davi Brito, teve o perfil do Instagram hackeado na noite desta segunda-feira (29/4). A informação foi confirmada pela equipe do ex-motorista de aplicativo por meio de um post na rede X, o antigo Twitter.

"Rackearam a Conta do Instagram de Davi Brito e de Raquel Brito [irmã do ex-BBB]!!! Estamos na busca pra recuperamos o acesso!! Pedimos que, por favor, não caiam em nada de mensagens e nem Stories no perfis de Davi Brito e de Raquel Brito!!", postou a equipe do baiano.

O vencedor do BBB24 teve o perfil invadido logo após compartilhar uma publicação com mensagem positiva. “"Lute com determinação, abrace a vida com paixão, perca com classe e vença com ousadia, porque o mundo pertence a quem se atreve e a vida é muito para ser insignificante", escreveu Davi.

Em seguida, uma sequência de stories suspeitos foram publicados. Nas postagens, mensagens falando sobre “investimento” e prints de supostas transferências recebidas no valor de R$ 15 mil reais. A equipe de Davi reforçou o pedido para que os seguidores não caiam em golpes. Pedimos que por favor não caiam em nada mensagens e nem storys no perfis de Davi Brito e de Raquel Brito!!", disse em publicação.

No X, internautas se manifestaram sobre o ocorrido. "100 dias no BBB sem paz e no pós seguimos firmes e fortes sem paz", escreveu uma. "É preciso uma assessoria. Isso não pode acontecer… vai prejudicar muito o engajamento dele", disse outra.

Perfil de Davi no Instagram foi hackeado (foto: Reprodução/Instagram)