Diretora brasileira está no de júri do Palm Queer, no Festival de Cannes

Na segunda-feira (29/4), o Festival de Cannes anunciou o júri do Palm Queer, parte da premiação que analisa filmes sobre diversidade sexual e de gênero selecionados. A diretora brasileira Juliana Rojas foi convidada para participar do júri do prêmio. A cineasta foi premiada este ano em Berlim pelo trabalho Cidade;Campo, obra de temática LGBT que estreia no Brasil apenas no segundo semestre.

Desde março, a produção brasileira está concorrendo em festivais internacionais, ficando entre os três finalistas do Teddy Award. Estrelado por Fernanda Vianna, Mirella Façanha e Bruna Linzmeyer, o longa conta a história de duas mulheres que migram entre o ambiente urbano e o rural. Após um desastre inundar suas terras, Joana foge para São Paulo e tenta recomeçar do zero. Enquanto isso, Flávia muda-se para a fazenda de seu falecido pai com a esposa Mara.

Na edição anterior do Festival de Cannes, o prêmio Palm Queer foi conquistado pelo filme Monster, que também levou a Palma de Ouro de Melhor Roteiro. Essa parte do evento, que acontece há mais de 10 anos, foi criada para dar maior visibilidade a trabalhos audiovisuais com foco em assuntos da comunidade LGBT. O festival ocorre de 14 a 25 de maio na cidade francesa.