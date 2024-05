Indicado ao Grammy, Bryan Behr lança single novo e tem música em novela

Bryan Behr lançou, recentemente, a versão voz e violão do single Azul. Gravado na Espanha e ambientado nos jardins do Palácio de Las Duenãs, em Sevilha na Espanha, o clipe especial para o projeto Vevo live in Seville foi produzido com uma versão ao vivo e inédita da música. Diferentemente da faixa original, que conta com a participação da cantora Duda Beat, nesta leitura o cantor está solo e acústico.

O clipe foi gravado no fim do ano, durante a passagem do artista pela cidade espanhola para participar da última edição do Grammy Latino, em que recebeu sua primeira indicação na categoria Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa, com o projeto Bryan Behr — Ao vivo em São Paulo.



Nascido em Santa Catarina, o multitalentoso Bryan Behr vem construindo uma carreira sólida e promissora no cenário musical. Depois de cantar a música Da primeira vez (From the first time) com o britânico Callum Scott — que foi responsável, ao lado de Ivete Sangalo, por dar voz a Transformar, a música-tema das Paralimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016 —, hoje, tem quase 800 mil ouvintes mensais no Spotify, 298 mil inscritos e mais de 80 milhões de visualizações no YouTube.

Bryan — que completa 28 anos agora em maio — vem se tornando referência ao emocionar cantando histórias da sua vida através de suas músicas com melodias e letras marcantes. A sonoridade de suas canções vem de um caldeirão de referências de diversos gêneros, como pop, folk, rock e MPB.



Este ano já começou com muitas novidades. Além do lançamento do single Beijos de artifício, Bryan foi presenteado com a realização de mais um sonho. O artista teve uma de suas músicas na trilha sonora de uma novela. De todos os amores está em Família é tudo, folhetim das 19h, da TV Globo. Além de ser escalado para fazer parte da trilha, Bryan também participou, em março, do evento de lançamento da trama fazendo um pocket show no especial para elenco, direção e convidados. Na ocasião, Bryan bateu um papo exclusivo com o Correio.

ENTREVISTA | Bryan Behr

Você está com a primeira música numa novela. Como é que está essa experiência, qual é a sensação que você tem nesse momento?

Eu acho que não é só uma realização profissional; é uma realização muito pessoal, também. Eu sempre fui muito noveleiro, e o pessoal lá em casa é muito noveleiro. E quando a gente começou a assistir os teasers, comecei a entender que, realmente, que De todos os amores, por exemplo, tem tudo a ver com a novela. E é uma música que eu gravei e lancei já faz quase dois anos, então é muito especial ver que eu lancei outras três músicas. Eu lancei Não vejo a hora, que é uma música super quente, assim, diferente do que eu já fazia; Quando isso vai passar, que é uma música super mais contemporânea, que fala sobre vida e tudo mais; e Beijo de artifício, que é uma música romântica. São três músicas completamente novas, mas a música escolhida foi a música que eu lancei dois anos atrás. Então, eu acho que isso mostra a importância de a música ter o tempo que ela mesma precisa para chegar nos lugares que ela pertence, assim, sabe? Então, eu sabia que De todos os amores é uma música muito especial, sabia que era uma questão de tempo, também, ela encontrar o lugar dela. Quando eu gravei ela com o Juliano Courtois, que é um dos compositores da faixa, junto comigo também, isso ficou muito visível, assim, essa vontade de criar músicas com introduções novelísticas e tudo mais. E a gente sabia que em algum momento isso ia começar a fazer mais sentido, e começou a fazer muito sentido agora, que a gente viu De todos os amores na trilha de Família é tudo.

E qual é o link dela com a novela?

Ela, provavelmente, vai estar, eu ainda não tenho todas as informações, mas ela provavelmente vai estar sendo trilha sonora de algum encontro ou reencontro dentro da trama de algum personagem em específico ou não. A gente não sabe, mas, levando em consideração de tudo que está sendo abordado, a gente consegue perceber através dos teasers, dentro da novela, no enredo, e tudo que a música fala, eu acho que é muito provável que ainda seja trilha sonora de algum casal muito querido aí pelo público.

Bryan Behr, cantor e compositor (foto: Divulgação)

E como é que foi a sensação de ter sido indicado pelo Grammy?

Eu não estou me recuperando, é um baque atrás do outro, né? Eu acho que o Grammy para mim foi mais uma prova de que as coisas acontecem no tempo que elas têm que acontecer, assim. Eu acho que é mais uma vez um caminho muito natural de você começar a fazer música e desejar essas coisas: ter uma música na novela, ir para o Grammy latino. E o Grammy era uma coisa que eu imaginava que ia demorar muito tempo para acontecer, assim. E o disco que a gente foi indicado é o disco Bryan Behr ao vivo em São Paulo, que é praticamente uma das primeiras vezes que eu pisei num palco. A quinta vez que eu subi num palco com uma banda foi para gravar esse DVD, e foi exatamente ele que me levou para Sevilha, na Espanha, para a cerimônia do Grammy latino, concorrendo em uma das categorias mais disputadas que é a de pop contemporâneo em língua portuguesa. Então, quando eu me vi lá, pra mim foi... Sei lá, passou um filme na minha cabeça, assim, de anos atrás, eu indo tocar em alguns bares da minha cidade e tudo mais, sempre acreditando muito nas minhas músicas, sempre levando...Independentemente do lugar que eu ia tocar, eu tocava as minhas músicas e compreendia que elas precisavam muito de mim, assim.

Esse disco foi gravado logo após a pandemia, né?

Para mim, vou ser muito sincero, foi tão real esse disco, gravar esse disco que foi para o Grammy, que eu nem me toquei que a gente estava gravando. Eu estava vibrando tanto com essa volta para os palcos, que a gente sabia, eu acho, que de alguma forma, você rodar, tipo, dez shows, depois gravar um DVD, faz muito mais sentido do que você gravar de primeira, né? Mas a gente queria isso, essa energia, esse olho no olho com as pessoas, essa sede que as pessoas estavam já há três anos sem ter essas músicas que são tão queridas por elas, ao vivo. E, quando isso aconteceu, foi muito mais especial e mágico. Acho que isso, obviamente, passa para as músicas e a gente recebeu esse presente maravilhoso, no final do ano passado, que foi ser, com esse disco, indicado ao Grammy Latino. Até agora eu estou meio que processando a informação, faz pouco tempo ainda, né? É tanta coisa boa acontecendo que, às vezes, eu tenho medo de acordar do nada, assim, com a minha mãe batendo na porta, tipo, vai para a escola. Porque, em alguns momentos da minha vida, coisas muito incríveis começaram a acontecer. E eu acho que elas começaram a acontecer quando eu me joguei para fazer música do jeito que eu acho que ela tem que ser feita, sem amarras e tudo mais. E eu acho que o universo vai guiando a gente para lugares muito especiais, como esse que eu estou aqui, hoje, conversando com você e dando esta entrevista maravilhosa.

Bryan Behr e Duda Beat (foto: Divulgação/ Fernanda Lima)

E vem uma turnê, aí?

A gente tem vários projetos. A gente tem um single ainda para lançar, um single de um disco que vai vir ainda neste semestre. E, depois disso, a gente quer trabalhar muito bem esse disco, que é um disco que eu estou gravando há mais de dois anos. Eu estou produzindo, entendendo, junto com outras pessoas, outros profissionais, amigos super queridos também, e depois disso, obviamente, a gente já está estruturando um show completamente novo, com as músicas queridas pelas pessoas, e músicas novas também, para poder levar esse show cada vez mais longe, para mais pessoas. E, nessa própria estrada, nesses próprios shows, e se redescobrindo, e se reformulando, e criando uma versão cada vez melhor de Brian Behr, dessas músicas, para as pessoas que gostam do meu trabalho.

Inclua Brasília na sua turnê, então, no seu roteiro.

Ah, com certeza. Um dos shows mais especiais que a gente fez foi no Fun Festival. Foi em Brasília, foi minha primeira vez em Brasília, e foi super legal. Foi o meu primeiro, na verdade, festival aberto. Foi o meu primeiro da vida, assim.

Foi quando?

Foi no ano passado, foi junto com, no dia, teve eu, teve Anavitória e teve Manu Gavassi. Para mim, foi especial, assim, dividir o palco com duas artistas que... um duo e uma cantora, né, que eu tanto admiro, assim, tenho tanto carinho, eu amo a Vitória e a Ana cantando, eu amo as coisas que a Ana escreve. Sou muito fã delas. A Manu, a gente se conheceu também, pessoalmente, pela primeira vez, lá, nesse festival; Anavitória eu já conhecia fazia um tempo, mas a Manu eu conheci, lá, pessoalmente, ela é um amor de pessoa, ela é maravilhosa. E, foi incrível, eu fiquei pouco tempo, queria ter conhecido mais, assim, tinha muita gente querida, muita gente falando de vários lugares que eu precisava conhecer, e eu não tive tempo, assim, acabei voltando rápido, tinha outros compromissos, mas, com certeza, a gente vai incluir no roteiro para levar essa tour, aí, pra Brasília, e fazer isso acontecer por aí, também.