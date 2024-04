Kendrick Lamar lança ‘Euphoria’, faixa que ataca Drake

Com seis minutos de duração, Euphoria foi lançada por Kendrick Lamar como uma resposta para Push ups de Drake. Na faixa lançada em 19 de abril, o rapper canadense rebate as linhas de Lamar em Like That com Future e Metro Boomin. Euphoria é a resposta completa de Kendrick. A música foi divulgada de surpresa e está disponível no Youtube e no Spotify.

Lamar não lançava um single solo desde 2022. Seu álbum Mr Morale & the big steppers é do mesmo ano e venceu o American Music Award de melhor álbum de rap. A briga entre Drake e Kendrick teve início juntamente com a ascensão do rapper estadunidense, enquanto o canadense já era conhecido. O Correio esclarece como essa rivalidade se formou.



A Briga



Kendrick e Drake carregam uma tensão, escondida entre linhas de rap, desde 2013. Lamar instigou o início da briga em Control, música de Big Sean com participação do rapper. Na faixa, Kendrick cita nomes de rappers para dizer que ele está acima de todos. A mensagem é destinada a Drake, J Cole, Big KRIT, Wale, Pusha T, Meek Millz, A$AP Rocky, Tyler The Creator, Mac Miller e até ao próprio Big Sean. “Tenho amor por todos vocês, mas estou tentando acabar com vocês”, disse Lamar. Na época, Drake se mostrou ofendido em uma entrevista e os artistas seguiram mencionando, de forma implícita, essa competição no meio nos trabalhos seguintes.

Em 2024, Kendrick aparece em um feat com Future e Metro Boomin. Os versos de Lamar em Like That citam diretamente a música First Person Shooter, parceria entre Drake e J Cole. Nos versos de Cole, ele rima: “Eu amo quando eles brigam sobre quem é o melhor MC. Será que é o Kendrick Lamar? É o Drake? Ou sou eu? Somos os três maiores como se a gente tivesse fundado um time”. Em Like that, Kendrick retruca: “F*da-se os três grandes maiores, cara, eu sou o maior de todos.”

Após essa única linha de Lamar, J Cole surge com 7 Minute Drill, criticando os álbuns de Kendrick, além de dizer que ultrapassou o rapper e o mesmo está buscando atenção. Após uma semana da música nas plataformas, Cole pediu a retirada da faixa dos streamings. No palco do Dreamville Fest, pediu desculpas e disse que foi uma das coisas mais sem sentido que já fez. Cinco dias depois, 7 minute drill não estava mais nas plataformas.

Uma semana depois da track de J Cole, Drake lança Push ups, direcionada a Lamar, Future e Metro Boomin. O single comenta novamente sobre os três maiores. Drake diz: “Você não tá no Top 3, a SZA te tirou de lá, o Travis te tirou de lá, o Savage te tirou de lá”. Além disso, cita Life is good, música em parceria com Future, que foi a primeira música do artista no top 1. Drake insinua que a faixa alcançou bons números apenas por sua causa. O rapper ainda fez uma segunda resposta, Taylor Made Freestyle com vozes geradas por IA de Tupac e Snoop Dogg, onde instiga Kendrick a responder as respostas. “Desde Like That, seu tom mudou um pouco, você não está tão entusiasmado. Como você não está no estúdio? Parece que você tá meio que removido… Por que diabos tá demorando tanto? Estamos esperando por você”, escreveu o rapper.

A segunda resposta de Drake foi retirada de todas as plataformas por ter utilizado a voz de Tupac sem autorização. O rapper recebeu uma carta do advogado Howard King para remover a música das plataformas públicas.



Por conta de uma linha de Lamar, foram escritas três músicas resposta e Euphoria chega como uma espécie de ponto final. A faixa de seis minutos detona o rapper canadense. Para Kendrick, Drake é um mentiroso, manipulador e golpista. “Sei que você é um mestre da manipulação e um mentiroso habitual também. Mas não diga mentiras sobre mim e eu não direi verdades sobre você”. A música segue acabando com Drake, até em pontos superficiais. “Eu odeio o jeito que você anda, o jeito que você fala. Eu odeio o jeito que você se veste. Eu odeio o jeito que você me desrespeita, se eu pegar o voo, vai ser direto”, disse Lamar.

Euphoria acaba com as alfinetadas escondidas e tira tudo de baixo do tapete.