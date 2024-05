Confira as previsões do tarô para maio de 2024

Você finalmente atingiu seu limite e, neste período, tomará medidas para se afastar de uma situação que já expirou. Seja ganhando coragem para deixar aquele emprego que detesta ou preparando-se para terminar um relacionamento que não tem futuro, essa mudança trará sua própria melancolia, mas, no fundo, você se sentirá animado com o que está por vir. Se ainda não se despediu ou tomou providências para sair, aceitará o inevitável e planejará os detalhes para sua partida. Neste mês, você se libertará de vez.

Sagitarianos tenderão a se livrar do peso do apego neste mês (Imagem: lumyai l sweet | Shutterstock)

Sagitário: A Torre

Um raio atingirá sua vida quando você menos esperar, fazendo com que estruturas antigas desmoronem de repente. São nesses momentos que tudo muda; quando o chão se abala sob seus pés sem razão aparente. No entanto, às vezes essas calamidades aleatórias e inexplicáveis podem abrir espaço para inspiração e transformações imediatas, forçando você a abandonar tudo o que antes considerava essencial. Livre do peso do apego, você se sentirá suficientemente livre para fazer qualquer coisa acontecer.