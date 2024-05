Projeto reúne mestres para celebrar culturas populares em Brasília

De 9 a 12 de maio, Brasília receberá o Mestres do Brasil — 1º encontro de mestres das culturas populares. Com entrada franca, o encontro celebra a riqueza e a diversidade das culturas populares do país com a presença de 15 mestres de diferentes estados. A abertura do evento será no Espaço Cultural Renato Russo, na 508 Sul, às 20h. Nos outros dias, as ações ocupam, a partir das 9h, o Eixo Cultural Ibero-americano.

A programação conta com rodas de prosa, oficinas e apresentações musicais. Entre os convidados, estão lideranças de religiões de matriz africana e detentores dos saberes ligados ao maracatu, bumba meu boi, congada, samba de roda, carimbó etc. Por meio das conversas, os mediadores irão compartilhar suas experiências e ressaltar a importância da oralidade na cultura.

O projeto busca ressaltar propostas para o avanço de políticas públicas para continuidade do patrimônio cultural brasileiro. No dia do encerramento, será elaborada e encaminhada uma carta de diversidade das tradições para o Ministério da Cultura e para o Ministério da Educação. A iniciativa é realizada pelo Instituto Brasileiro de Inovação Cultural (Ibranova).