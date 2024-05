Filho de Madonna segue Pabllo Vittar e curte foto sensual dela

Reprodução/ Instagram David e Pabllo

A presença de David Banda, filho de Madonna, nas redes sociais chamou a atenção dos fãs, especialmente após ele começar a seguir a cantora Pabllo Vittar, alimentando especulações sobre uma possível participação da drag queen no show da Rainha do Pop em Copacabana.

Os rumores de uma colaboração entre Pabllo e Madonna aumentaram, levando os fãs a notarem a interação de David com a artista brasileira nas redes sociais, o que gerou grande repercussão online. A possibilidade de Pabllo Vittar dividir o palco com Madonna tem sido objeto de muita especulação entre os fãs, especialmente após a interação de David Banda com a drag queen nas redes sociais.

Os comentários dos internautas refletem o entusiasmo e a imaginação fértil dos fãs, com conjecturas sobre um possível encontro entre as duas artistas e até mesmo brincadeiras sobre relacionamentos familiares. Essa interação nas redes sociais adiciona mais um elemento de expectativa ao já aguardado show de Madonna no Rio de Janeiro.

A interação de David Banda com Pabllo Vittar nas redes sociais apenas alimenta a especulação em torno da participação da drag queen no show de Madonna. A possibilidade de uma colaboração entre as duas artistas é recebida com entusiasmo pelos fãs, que aguardam ansiosamente por mais detalhes sobre o evento. Enquanto isso, a presença de David e seus irmãos, junto com a expectativa de uma possível participação de Pabllo Vittar, adicionam um toque extra de interesse ao evento que promete ser um marco na cena musical brasileira.

Reprodução/ Instagram

Observatório dos Famosos.