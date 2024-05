Conheça Livia Silva, a jovem atriz que interpreta a Teca em Renascer

No ar desde janeiro na Globo, o remake de Renascer está em um momento de virada na trama, após a morte de José Venâncio (Rodrigo Simas), um dos filhos do protagonista José Inocêncio (Marcos Palmeira). Com essa tragédia familiar, uma personagem ganha maior destaque, assumindo na trama, ainda que indiretamente, a lacuna deixada pelo herdeiro morto.

Para a intérprete de Teca, a menina de rua grávida que Venâncio e Buba (Gabriela Medeiros) acolhem no Rio e é levada agora para a fazenda, em Ilhéus, está sendo fascinante viver tudo isso. "A Teca tem sido uma experiência deliciosa, que me permite descobrir uma nova forma de atuação, navegar por várias nuances dessa personagem que parece simples, mas é tão cheia de camadas", afirmou ao Correio a atriz Livia Silva, de 18 anos.

Teca vive, nos últimos capítulos, um momento muito especial da trama, já que a perda precoce de José Venâncio a tocou muito. "Havia uma birra de irmãos entre eles, uma briga quase infantil. E vem essa morte tão trágica que, para além do que representa como mudança na trama, foi um baque para a Teca, que sentia algo pelo Venâncio que ela não entende o porquê, e agora começa a se descortinar essa conexão familiar que uniu esses destinos", explicou Lívia. "Esse plot twist está sendo delicioso, porque me permite, também, esse encontro com outra parte do elenco da Bahia", completou.

Nascida em 2005, Livia não teve a oportunidade de acompanhar a primeira versão em tempo real, em 1993, mas sabe que Renascer marcou gerações e admite ter assistido partes logo que soube que faria o teste para integrar o elenco. "Assisti um pouco, sim. Toda a primeira fase, uma parte da segunda e, especialmente, algumas cenas marcantes da Teca, como a que ela incorpora a avó, Marianinha, na casa que pertenceu ao Venâncio (Fábio Lago), pai de Maria Santa (Duda Santos)", observa, referindo-se a uma passagem importante da trama que remete ao fato de a menina ter uma ligação sanguínea com os herdeiros do coronel do cacau.

Livia também revela que teve contato com Paloma Duarte, a atriz que viveu a personagem em 1993. "Houve uma troca de mensagens muito bonita, em uma fase do processo em que eu estava muito insegura e ela foi extremamente amorosa comigo. Me ajudou muito a entender a Teca, encontrar essa parte que estava se encaixando. Nós conversamos pelo Instagram, e o nosso encontro ainda vai acontecer", adiantou.

Identidade própria

A jovem atriz — que se mostra extremamente madura e consciente para seus 18 anos —, porém, assinala que Renascer agora é uma nova produção, de 2024, e que Teca está tendo muitas mudanças, e cabe a ela imprimir uma identidade. "Estou tentando essa oportunidade de me aproximar do público de agora", afirmou. "A novela traz diálogos parecidos, mas tem sido uma honra ajustar essa história, por exemplo, de uma menina preta, que na primeira versão era branca, e isso possibilita falar sobre inúmeras questões, situações de vulnerabilidade. A minha Teca conversa com esse Brasil enorme tão marcado por essas desigualdades sociais", argumentou.

Livia contou que, no processo de composição de Teca, houve uma pesquisa, voltada para a observação, pelo exercício de perceber essas pessoas de vulnerabilidade social. "Eu quis trazer essa Teca para a realidade do país. Ela é adolescente, foi criada sem lar, está grávida, engravidou nas ruas do centro do Rio de Janeiro. É importante mostrar que essas pessoas existem. Apesar do fantástico que a novela traz do diabinho na garrafa, da lenda do jequitibá-rei, tem a realidade do cotidiano. O texto fala sobre trabalho, a experiência das pessoas, os conflitos de uma família", explicou a atriz.

"Esse processo de laboratório foi pesquisando na internet, assistindo documentários sobre essas pessoas que vivem em situação de rua. Eu percebi que essas pessoas precisam ficar o tempo todo ligadas, por isso a Teca é sempre tão reativa. Mas ela também vai além, é horizontal, vai para todos os lados. Começa a se mostrar menos dura a partir dessa ligação afetiva com José Venâncio e Buba e, especialmente, agora que conhece o Voinho", acrescentou.

Voinho é a maneira carinhosa com que Teca passa a chamar o sisudo José Inocêncio a partir do momento em que ele acolhe Buba e a menina na fazenda. Ao veterano Marcos Palmeira, Livia é só elogios. "Trocar com o Marcos Palmeira em cena é uma escola. Ele faz tudo parecer tão fácil, e é tão bonito de ver aquilo se transformando em cenas tão emocionantes que vão pra tela!", enalteceu.

Streaming

Livia está feliz com a repercussão positiva que Renascer está tendo junto ao público. Acostumada com o reconhecimento de trabalhos feitos anteriormente para o streaming, a atriz ressalta o alcance da televisão. "A dimensão da tevê é muito grande, é uma realidade que sai dessa bolha das redes sociais, porque estamos na casa das pessoas, pedindo licença para entrar. Diferentemente do streaming, elas assistem a novela com horário marcado, tirando esse momento especial. Fora isso, o processo de criação dura mais tempo, por ser uma obra longa e aberta", observou.

Embora seja a primeira novela, Lívia já tem trabalhos importantes no currículo. Ela estreou na TV aos 14 anos, na quarta temporada da série Sessão de terapia, interpretando a adolescente Guilhermina. Em 2023, protagonizou o filme Um ano inesquecível: Primavera, uma quadrilogia produzida pelo Prime Vídeo, e estreou na série Anderson Spider Silva, da Paramount+, como Dayane Silva, esposa do lutador na primeira fase, dividindo essa vida com Larissa Nunes. Todos esses trabalhos estão disponíveis no streaming.