Bruno Mars no Brasil: ingressos da pré-venda acabam em menos de 1 hora

A vinda do cantor Bruno Mars ao Brasil movimentou as redes sociais nesta segunda-feira (6/5) com a abertura da pré-venda dos ingressos para os dois shows de São Paulo, um no Rio de Janeiro e outro em Brasília.

Em São Paulo, as vendas on-line abriram às 9h e se esgotaram antes de o relógio marcar 10h. No site das vendas, já aparece que todos os ingressos, para todos os setores, estão esgotados.

No Rio de Janeiro e em Brasília, uma hora após a abertura das vendas, que começou às 11h, apenas alguns locais estavam esgotados.

Essa primeira leva de ingressos faz parte da pré-venda do show, apenas para clientes do banco Santander. Na próxima quarta-feira (8/5), as venda geral serão abertas com nova oferta de ingressos para todos os setores.

Os valores para o show em Brasília variam entre R$ 550 na arquibancada a R$ 1.250 na pista premium.

Os ingressos também estão disponíveis para venda em bilheterias físicas das três cidades. O horário de abertura é a partir das 13h em Brasília.

Bruno Mars no Brasil

Bruno Mars anunciou o retorno ao Brasil na última quinta-feira (2/5). O ícone do pop ganhou o coração dos brasileiros após a vinda ao Brasil em 2023, para se apresentar no festival The Town.

Ao todo, o artista fará quatro apresentações em solo brasileiro: 2 em São Paulo, uma no Rio de Janeiro e outra em Brasília.

As apresentações serão em outubro. A primeira passagem de Bruno será no Rio, no dia 4. Em São Paulo, os shows serão em 8 e 9 de outubro, o primeiro sendo a data do aniversário do cantor.

Brasília será o último destino de Bruninho, como foi apelidado pelos fãs brasileiros, com show marcado para 17 de outubro.