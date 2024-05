Pabllo Vittar cai nas graças da família de Madonna e rouba cena em after

Pabllo Vittar definitivamente vive seu melhor momento da carreira. A cantora não só foi convidada para dividir o palco com Madonna no super show de encerramento da turnê “Generation”, na Praia de Copacabana, no último sábado (4), como também caiu nas graças da Rainha do Pop e da família dela.

A coluna Mariana Morais descobriu que no after que rolou depois do show, promovido pelo apresentador Luciano Huck, a cantora Pabllo Vittar foi bastante assediada não só pelos bailarinos de Madonna, como também pelos familiares dela, principalmente os filhos.

Para se ter uma ideia, o filho da posptar, Davi Banda, de 18 anos, ficou fascinado por Pabllo, segundo fontes desta colunista. Os dois ficaram conversando o tempo inteiro e o rapaz demonstrou muito entusiasmo com a presença da brasileira. A própria Madonna também demonstrou muito apreço por Pabllo Vittar durante o after, abraçando, conversando e confraternizando com a cantora.











Já Anitta, que também fez uma participação no show, acabou ficando um pouco mais “apagada” em relação a atenção diferenciada que foi dada à Pabllo Vittar. A funkeira, inclusive, teve uma visibilidade menor que a de Pabllo no palco.

Segundo apuramos, a festa foi regada a muita comida e bebida liberada. O evento ocorreu de forma tranquila e Pabllo Vittar demonstrou o tempo todo estar em êxtase com o momento ímpar que viveu naquela noite. Afinal, ela fez história dentro e fora do palco. A coluna, que é do bem, fica feliz de saber que Pabllo fez história no encerramento da turnê de Madonna!