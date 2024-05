Belo abre coração sobre a separação no novo single, ‘Eu mudo’

O cantor e compositor Belo lançou, na última quinta-feira, o single: Eu mudo. A canção trata do momento delicado na vida do cantor, que anunciou a separação no dia 18 de abril. Eu mudo já está disponível nas plataformas digitais e conta com um clipe, lançado na sexta-feira (3/5).



O cantor, que passa por uma vulnerabilidade no campo afetivo, preferiu transformar o sentimento em música. Com autoria de Belo, o videoclipe já ultrapassa 1 milhão de visualizações no Youtube. “Estamos falando de sentimento, estamos falando de um ser humano, apesar de ser um assunto cotidiano, é um sentimento que está dentro do meu coração, é algo que estou sentindo internamente. Sempre coloquei toda a minha emoção em tudo o que eu faço e talvez seja por isso que os fãs se identificam tanto. Eu mudo reflete tudo o que estou sentindo, é a minha forma de expressar”, comenta Belo, em nota à imprensa.

O casamento do cantor Belo com a musa fitness Gracyanne Barbosa durou cerca de 16 anos. O relacionamento chegou ao fim quando uma relação extraconjugal, por parte de Gracyanne, veio à público. Ambos não descartam uma possível reconciliação.