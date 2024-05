Gracyanne descobre que Belo banca amante e fica arrasada

A separação de Belo e Gracyanne Barbosa ganhou um novo capítulo. Desta vez, todos os olhos estão voltados para o cantor, após vazar a informação de que o artista tinha uma amante enquanto ainda era casado com a influenciadora fitness.

Segundo divulgado pelo jornalista Leo Dias, os amigos do cantor garantem que ele tinha uma outra mulher fora de casa. Além disso, o pagodeiro já até presenteou a affair, que é modelo e empresária, com um carro zero.

Belo e a modelo têm encontros frequentes em um condomínio famoso na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. O caso extraconjugal seria algo além de apenas envolvimento físico. Os dois parecem que mantinham de fato um relacionamento.

Contudo, o pagodeiro sabia que ele não era o único a dar umas escapadas. Belo teria conhecimento de que Gracyanne Barbosa tinha um caso com o personal trainer, Gilson de Oliveira. Mas, vale lembrar que a musa nega que tenha se envolvido com Gilson enquanto ainda era casada com o cantor.

Após esse caso de traição por parte do cantor vir à tona, a influenciadora teria ficado bastante abalada. Inclusive, Gracyanne deixou de seguir o ex-marido nas redes sociais. Apesar disso, Belo ainda segue a influenciadora.