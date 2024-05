'Romeu e Julieta' em adaptação com palhaçaria chega ao Sesi Taguatinga

Nesta sexta-feira (10/5), o Teatro Yara Amaral, do SESI Taguatinga, receberá o espetáculo solo de palhaçaria contemporânea Julieta. Com a atriz Camilla Goulart, a peça é uma criação da própria artista, que transformou a tragédia clássica Romeu e Julieta, de William Shakespeare, em uma comédia. A produção estará em cartaz até o dia 19 de maio, com apresentações às sextas, a partir das 15h30, e sábados a partir do site da Sympla para retirada.

Em Julieta, a história é contada a partir do ponto de vista da palhaça PruUu, com a ajuda de sua amiga Genoveva. No palco, a narradora manipula objetos para criar personagens e dar vida ao enredo. A peça também faz uma provocação ao público ao incorporar o feminismo como um dos temas da narrativa, trazendo a obra para os tempos atuais.

Além da protagonista interpretada por Camila Goulart, o espetáculo conta com o diretor musical Walber Freitas e com o multi-instrumentista e ator Gabriel Pogó. O projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) da Secretaria de Cultura e da Economia Criativa (Secec) do Distrito Federal.