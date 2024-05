Harry Potter e o prisioneiro de Azkaban volta aos cinemas em junho

As salas de cinema de todo o Brasil, em parceria com a Warner Bros, exibirão novamente o longa Harry Potter e o prisioneiro de Azkaban no dia 4 de junho. Em uma comemoração dos 20 anos de lançamento do terceiro filme da saga, as sessões serão limitadas e a pré-venda começa no dia 28 de maio.

A trama do longa, considerado por muitos fãs como a melhor adaptação cinematográfica dos oito filmes, acompanha o terceiro ano de estudos dos jovens bruxos Harry (Daniel Radcliffe), Ron (Rupert Grint) e Hermione (Emma Watson) na escola de magia e bruxaria de Hogwarts. A jornada mágica dos icônicos personagens é ameaçada pela presença do terrível assassino Sirius Black (Gary Oldman), fugitivo da prisão de Azkaban, e a introdução dos sombrios dementadores na saga, uma metáfora para a depressão enfrentada pela autora na época.

A partir de agosto, os Potterheads também terão acesso à nova exposição temática da saga, que explora os bastidores com cenários e trajes originais dos filmes. A mostra Harry Potter: the exhibition é uma produção da Warner em conjunto com Imagine Exhibitions e Eventim Live, e ocorrerá em São Paulo, na Oca (Parque Ibirapuera). A venda dos ingressos já está disponível no site da exibição ou no Eventim.

A história do universo dos bruxos também ganhará uma nova versão televisiva produzida pela Max. Os livros de J.K. Rowling serão readaptados com a participação da própria autora na equipe, mesmo após as polêmicas acusações de transfobia que abalaram a popularidade da escritora.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel