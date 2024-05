Projeto oferece oficinas e cursos de arte para moradoras do Itapoã

A segunda edição do Arte Brasil: Cultura e Cidadania acontece de 11 de maio a 14 de dezembro no Itapoã. O projeto oferece várias oficinas gratuitas voltadas para o público feminino. São 75 vagas disponíveis, que podem ser preenchidas pela inscrição no local, neste sábado (11/5).

Haverá 30 aulas durante oito meses, aos sábados, das 9h às 11h, na casa de cultura Kanzuá do Batukenjé. No encerramento, as alunas receberão um certificado de participação. Neste ano, há opções de cursos de crochê, biscuit e artesanato com recicláveis.

Criado pelo grupo cultural Batukenjé, a iniciativa visa fortalecer a identidade, a cultura e a cidadania das participantes. Ao possibilitar uma fonte de renda alternativa para essas mulheres, o foco do programa é o empoderamento feminino, a partir da criação de novas perspectivas. O Arte Brasil: Cultura e Cidadania é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF (SECEC).