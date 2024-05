Banda MPB4 anuncia single do álbum comemorativo de 60 anos de carreira

O single, em parceria com Chico Buarque, será lançado no dia 17 de maio - (crédito: Divulgação)

A banda MPB4 lançará, no dia 17 de maio, o primeiro single do álbum comemorativo de 60 anos de carreira musical. Intitulada Angélica, a música foi gravada originalmente em 1978, mas agora será relançada em uma nova versão. A canção é fruto de uma parceria de Chico Buarque com um dos integrantes do grupo.

Angélica foi inspirada na luta da renomada estilista de moda Zuzu Angel para encontrar os assassinos do filho Stuart Angel, capturado pelo Exército durante a ditadura militar no Brasil. Na nova interpretação, parte das letras foi alterada para que a música fosse mais verossímil ao evento da época. A canção até hoje é considerada um dos principais símbolos de resistência à repressão do governo militar.



Formado nos anos de 1960, o conjunto MPB4 é atualmente composto por quatro músicos. Samba e MPB marcam a trajetória do grupo, que é muito elogiado pelo público e pelos críticos. O quarteto, que tem 20 anos de trajetória, está próximo de lançar mais uma produção, com a participação de Paulinho da Viola, Edu Lobo e Milton Nascimento.