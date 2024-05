Choro livre recebe trio com gaita, sax e cantor nesta quarta

O evento Choro livre convida desta quarta-feira (8/5) apresenta opções musicais diversas com três artistas de diferentes áreas, origens e estilos, unidos pelo amor à música e ao choro. As atrações contam com o gaitista brasiliense Pablo Fagundes, o saxofonista venezuelano Carlos Cárdenas e a cantora paulista/amazonense Adileane.

Pablo fagundes é um dos nomes de referência da gaita brasileira com uma carreira nacional e internacional consolidada com dez álbuns e apresentações ao lado de músicos conceituados. Carlos transita entre o jazz, a MPB e a música erudita em mais de 30 anos de carreira dividida entre a Venezuela e o Brasil. Nascida em Taubaté (SP) e formada em Manaus (AM), Adileane é professora de canto, educadora e musicoterapeuta.

O evento é o mais duradouro e atuante projeto de choro formado em Brasília, com três CDs gravados e centenas de shows realizados. Já levou o som da capital a mais de vinte países e foi palco para grandes nomes da música, como Paulo Moura, Sivuca, Dominguinhos, Paulinho da Viola, Hermeto Pascoal e muitos outros.

Serviço

Choro livre convida

Nesta quarta-feira (8/5), às 19h30, no Complexo Cultural do Choro de Brasília (Espaço cultural do choro — Setor de divulgação cultural — Eixo monumental). Acesso livre e gratuito.