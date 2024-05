Famosos usam influência para ajudar vítimas do Rio Grande do Sul

Na última terça-feira (7/5), ocorreu uma live beneficente, no canal Podpah, em prol da causa da população do Rio Grande do Sul, que passa por uma crise humanitária causada pelas fortes chuvas. Idealizada por Lucas Silveira, vocalista da banda Fresno e promovida pelo Kwai, a live arrecadou mais de 2 milhões de doações e teve, ao todo, 5 horas de transmissão. Na ocasião, a plataforma de vídeos Kwai, doou outro R$ 1 milhão.

Durante a live, seis outros canais replicaram o sinal, e mais de 30 artistas estavam envolvidos, entre eles: Ludmilla, Emicida, Esteban Tavares, Rashid, Dinho Ouro Preto, Seu Jorge, Júnior Lima, Pitty, Derek, Lucas Inutilismo. Os participantes cantaram músicas, trocaram conversas e, principalmente, pediram doações aos telespectadores.

Solidariedade é geral

Artistas e influencers de todo o país se solidarizaram com a situação da terra gaúcha e ajudaram na doação e arrecadação de suprimentos para as vítimas da tragédia climática. O humorista e youtuber, Whindersson Nunes, por exemplo, já angariou mais de 3 milhões de reais para a causa, por meio de vaquinhas online. Além disso, buscou assistência para pessoas com mobilidade reduzida e encontrar donos de helicópteros dispostos a ajudar na entrega de cestas básicas às vítimas.

O youtuber Felipe Neto realizou uma mobilização em suas redes sociais e conseguiu juntar R$ 4,8 milhões. Auxiliou também na compra de 200 purificadores, que foram enviados para o estado em crise pelo avião da FAB, junto a 25 mil litros de água mineral e colchões. A Defesa Civil espera distribuir os purificadores por diversas regiões e transformar água barrenta em água potável para o consumo dos desabrigados e desalojados. Para o transporte dos aparelhos, contou com o apoio da Primeira-Dama, Janja Lula da Silva.

Já a cantora Sandy, através de suas redes sociais, anunciou nesta terça-feira (7/5) que vai realizar um show beneficente com intuito de contribuir com as vitimas do Sul do país. As apresentações serão realizadas nos dias 15 e 16 de junho, no Espaço Unimed, em São Paulo. Os shows virão logo antes de uma pausa na carreira, também anunciada pela própria.

O jogador Neymar colocou aeronaves particulares à disposição e doou 2.000 kg de mantimentos para ajudar. Os surfistas Pedro Scooby, Lucas Chumbo, Michelle des Bouillons, Ian Cosenza e Iankel Noronha ajudaram as equipes de busca do local no resgate das vítimas das enchentes do estado. Com ajuda de pranchas e jet-skis eles também salvaram animais perdidos.

As médicas e ex-BBBs Amanda Meirelles, Thelma Assis e Marcela McGowan, foram ao estado para atuar na ajuda médica. Além disso, postaram em suas redes sociais vídeos para destacar a gravidade da situação e pedir doações de itens hospitalares, roupa e comida.

As gaúchas Gisele Bündchen e Luiza Sonza usaram suas redes sociais para causar comoção entre seus seguidores e contextualizar a realidade em que o estado natal de ambas se encontra. Anitta também se solidarizou e se juntou à Central Única das Favelas, a Cufa, para mandar materiais de limpeza, higiene pessoal, roupas, calçados, cobertores, alimentos não perecíveis e água para o local em calamidade.

Outros artistas fizeram doações para ajudar com os danos das enchentes ou divulgaram campanhas de arrecadação.O rapper Orochi enviou remédios e 15 toneladas de ração para os animais que se encontram perdidos. Maiara e Maraisa divulgaram a Maior Campanha Solidária do RS e Ivete Sangalo, a da Cufa.

Catástrofe

Há quase duas semanas o estado do Rio Grande do Sul vem sofrendo com fortes chuvas e alagamentos. Ao todo já foram afetados 417 dos 497 municípios gaúchos, incluindo Porto Alegre. Nesta quarta-feira (8/5), a Defesa Civil do estado contabilizou 100 mortos e 128 desaparecidos, além de milhares de desalojados no que está sendo considerada a pior crise climática da região sul do país.