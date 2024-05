O grupo musical Filhos de dona Maria se apresenta na Casa de Jorge

Neste domingo (12/5), ocorrerá a primeira edição da Feijoada de Preto Velho, um evento gastronômico musical na casa de Jorge. A programação conta com a participação do grupo Filhos de dona Maria, formado por Amílcar Paré no violão e voz e Khalil Santarém no cavaquinho e voz. O festejo começa às 13h com o grupo Jongo do Cerrado, seguido da DJ BeatMilla.

Os Pretos Velhos, que dão nome ao projeto, são entidades de religiões de matriz africana que se apresentam sob o arquétipo de idosos conselheiros, geralmente espíritos de escravos que morreram na velhice. Os músicos que integram o Filhos de dona Maria trazem em seu som o samba ancestral de terreiro e a magia do candomblé para acrescentar a proposta do evento.

Khalil argumenta que o samba e a as religiões africanas estão intimamente ligados desde os primórdios desse gênero musical: “O samba se alimentou não só da musicalidade presente nas manifestações religiosas dos negros em diáspora mas também dos seus valores, suas práticas e sua relação com o sagrado. Se em algum momento essa separação aconteceu, foi por conta de questões mercadológicas, completamente alheias ao que o samba traz no seu fundamento.”

O grupo toca as músicas do disco Todos os Prazeres, que surgiu da influência de tradições afro-brasileiras, e composições de Dona Ivone Lara, Nei Lopes e Wilson Moreira, pela defesa do samba enquanto ferramenta de sobrevivência do povo negro no Brasil.

O artista enxerga a música como uma forma de expressão potente, que possibilita a ruptura de um ciclo opressor da cultura negra e gera a reafirmação de um povo. “Essa iniciativa da Casa de Jorge é um ato de resistência cultural. Vemos sempre notícias de atos de vilipêndio contra praticantes e templos de candomblé, umbanda, jurema e demais manifestações de matriz africana. A possibilidade de celebrar a nossa existência é sim um ato de resistência ", diz.

Khalil e Amílcar desejam reverenciar os ancestrais com a arte e levar alegria e muito axé para quem for ao festejo aproveitar o som.

Serviço

Feijoada de Preto Velho da Casa de Jorge

Com Filhos de dona Maria. Domingo (12/5), na(SAAN, Quadra 01), a partir das 13h. Entrada franca até as 13h.Ingressos: R$20 até 15h e R$25 após 15h. Valores sujeitos à alteração.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel