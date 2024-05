Deserto Moai lança Candeeiro, novo single da banda, e surpreende com sonoridade

A banda Deserto Moai está com nova música. Desde o primeiro trabalho, lançando em 2019 (com álbum Caravana), o grupo surpreende, e não foi diferente, agora, com Candeeiro, lançado nesta sexta-feira (10/5).

Na estrada desde 2016, Pedro Caprino, Rafael Baêta, Daniel Vieira, Wellington Vali e Tom Filho, ao todo, eles têm lançados um álbum, três EPs, além de um single.

O baixista Pedro Caprini conta que a Deserto Moai tem "uma pegada que, no geral, tende ao rock progressivo", mas que a banda prefere não ter rótulos em seus trabalhos.

"Acreditamos que toda expressão musical é rica e verdadeira, independentemente do gênero em que as pessoas buscam nos encaixar. Então, a nossa definição é música sem rótulos. Inclusive, o próximo álbum que estamos escrevendo, agora, trará uma musicalidade surpreendente, sem dúvida", promete Caprini.

Candeeiro foi proposta pelo baixista, primeiramente voz e violão, inspirada em uma frase que leu quando passava em frente a um cemitério. "'Fomos o que sois, serás o que somos'. É uma frase que traz a ideia do ciclo da vida e sugere o encontro do passado e do futuro no presente. E pensar sobre a existência e seu fim levou a uma reflexão sobre o que realmente importa e o que não, e essa reflexão permeia Candeeiro. A banda trabalhou em cima dessa ideia original, e ainda tivemos o privilégio de ter a participação especial da Ayla Gresta, da banda YPU, tocando os trompetes, inclusive, o impactante tema final da música", conta Caprini.

Candeeiro está disponível em todos as plataformas de streaming. Ouça e curta o trabalho de um dos nomes do cenário brasiliense.