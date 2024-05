Por causa de 'Hades 2', Evil Empire adia 'The Rogue Prince of Persia'

Em um comunicado nas redes sociais, a Evil Empire desenvolvedora de Dead Cells resolveu adiar o lançamento de seu próximo jogo em parceria com a Ubisoft: The Rogue Prince of Persia, que chegaria em 14 de maio em acesso antecipado, continua chegando este mês, mas sem uma nova data. Com o lançamento do acesso antecipado de Hades 2 da Supergiant Games, a Evil Empire reconheceu o poder da concorrência e adiou o jogo.



So we've got a little bit of news about The Rogue Prince of Persia, it's all in the big yellow boxhttps://t.co/S3FiyGFfrY pic.twitter.com/9PXlw4J2MZ — Evil Empire (@Studio_Evil) May 10, 2024

“Então, foi uma semana muito louca para nós! Tudo começou quando um pequeno jogo chamado Hades 2 foi lançado — você pode ter ouvido falar? Vendo que todo mundo e sua mãe estão jogando esse jogo (incluindo toda a nossa equipe… e suas mães), decidimos deixar as pessoas se divertirem com ele antes de lançarmos The Rogue Prince of Persia. Ainda vamos lançar em maio e voltaremos com uma data precisa na segunda", diz o comunicado.



A empresa também diz que "embora tenhamos total confiança em The Rogue Prince of Persia, não é todo dia que um jogo do mesmo gênero que você, que é um dos jogos mais esperados de 2024, será lançado no acesso antecipado uma semana antes do que planejamos fazer".

"Não somos orgulhosos o suficiente para ignorar as implicações disso, e realmente acreditamos que este pequeno atraso é a melhor decisão para nós e nossa jornada no acesso antecipado. Isso também nos permite continuar polindo o jogo, adicionar ainda mais coisas legais e eliminar alguns bugs antes do lançamento", acrescentaram os criadores em nota.



"Entendemos completamente que esta é uma notícia irritante para todos que estavam ansiosos para jogar o jogo, especialmente tão perto do lançamento esperado. Só podemos levantar as mãos, pedir desculpas e esperar que você entenda. Vai valer a pena esperar! Obrigado pela sua paciência”, diz.



Hades 2 foi lançado na última segunda (6/5) e já é o jogo mais vendido esta semana na Steam e tem chamado a atenção dos jogadores por ser sequência de um dos jogos independentes mais premiados de todos os tempos. Após o comunicado, a Evil Empire ainda não definiu uma nova data a para a chegada de The Rogue Prince of Persia.