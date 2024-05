Prime Video divulga a data de estreia de Betty a feia, a história continua

A Prime Video anunciou a data de estreia de Betty a feia, a história continua, continuação do sucesso mundial Eu sou Betty, a feia (Mario Ribero Ferreira). A nova série conta a história da icônica Beatriz Pinzón Solano, Betty a feia, 20 anos depois do final da novela original. A produção estará disponível somente na Prime Video, em 19 de julho,







Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Prime Video Brasil (@primevideobr)





Betty a feia, a história continua, série derivada de Eu sou Betty, a feia, narra a história de Betty, 20 anos depois, tentando criar um vínculo com a filha adolescente e questionando o próprio casamento. O elenco traz nomes da versão original como Ana María Orozco, Jorge Enrique Abello, Julián Arango, Natalia Ramírez, Lorna Cepeda, Luces Velásquez, Marcela Posada, Mario Duarte, Julio César Herrera, Ricardo Vélez, Alberto León Jaramillo e Estefanía Gómez.

A plataforma Prime Video, mantém no catálogo todos os 355 episódios de Eu sou Betty, a feia. A série original foi considerada pelo Guinness World a novela mais bem sucedida do mundo. Ela foi ao ar em 180 países, foi dublada em 15 línguas e foi adaptada em 28 territórios, como Índia, África do Sul e nos Estados Unidos.