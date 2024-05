Projeto de Hugo Rodas com peças de Nelson Rodrigues ganha reedição

No dia 15 de maio, estreia a edição comemorativa de 30 anos do espetáculo O olho da fechadura, que reúne todas as 17 obras que Nelson Rodrigues escreveu para o teatro. Criada por Hugo Rodas, que morreu em 2022, a peça será dirigida pelo colega de longa data do diretor, Abaetê Queiroz, e estará em cartaz no Teatro Paulo Gracindo, no SESC Gama, até o dia 19 de maio. A entrada é gratuita, com a retirada de ingressos pela plataforma Sympla.

Na estreia, haverá uma sessão única, às 20h. De quinta-feira a sábado, as apresentações serão às 16h e às 20h. Já no domingo, às 16h e às 19h. O nome do espetáculo é uma alusão a uma frase repetida inúmeras vezes por Nelson Rodrigues: “Sou um menino que vê o amor pelo buraco da fechadura”. O olho da fechadura está na quinta encenação desde a primeira montagem, em 1994, quando Rodas ocupou todo o Departamento de Artes Cênicas da UnB.



Nascido em Recife, Nelson Rodrigues foi um escritor, jornalista e cronista de futebol. Alcançou sucesso e reconhecimento nas artes cênicas na década de 1940, com a peça Vestido de noiva, que inovou o teatro brasileiro. Foi considerado o dramaturgo mais importante do país.