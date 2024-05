Brasília recebe Churrasquinho do Menos é Mais em junho

Menos é Mais fará a segunda edição brasiliense do Churrasquinho, maior projeto do grupo de pagode, no dia 15 de junho. No Bosque da Arena BRB, o grupo formado por Duzão, Gustavo Góes, Paulinho Félix e Ramon Alvarenga apresenta 4h de pagode, com participações de demais cantores do gênero, além de um bom churrasco para acompanhar a tarde.



A primeira edição do projeto audiovisual conta com mais de 1 bilhão de visualizações no canal do YouTube. Com clima descontraído de pagode, o grupo inclui no repertório grandes sucessos, como as faixas do álbum Confia (2022) e músicas do projeto Virado no pagode, que conta com participação de nomes como Anitta, Luisa Sonza e Xand Avião.



Após a apresentação em Brasília, Menos é Mais segue a turnê para Fortaleza, Recife, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Florianópolis, Curitiba e Porto Alegre. Os ingressos para o show de Brasília podem ser adquiridos por meio da plataforma Ingresse, a partir de R$ 140 (meia-entrada).



Serviço

Churrasquinho do Menos É Mais em Brasília

15 de junho, às 14h, no Bosque da Arena BRB (Setor de Residências e Parques Norte)

Ingressos a partir de R$ 140 (meia-entrada)

Classificação indicativa: 18 anos.

