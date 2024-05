Epic Games é multado em 1,1 milhão de euros por causa de 'Fortnite'

Práticas de propoganda abusiva dentro do jogo focadas no público infantil foram apontadas pelo país. - (crédito: Reprodução/Epic Games)

A autoridade holandesa de mercado e consumidores (ACM) aplicou duas multas com valor total de € 1.125.000 na Epic Games por considerar as propagandas dentro de Fortnite muito apelativas para o público infantil.

A informação é do GamesIndustry. As multas ocorreram após uma investigação do órgão, que deduziu que a empresa usa os designs de sua loja para “explorar vulnerabilidades”, incluindo frases como “compre agora” ou “consiga agora” em algumas propagandas. O ACM holandês definiu a prática como ”agressiva comercial ilegal”.



A outra contestação também tem a ver com práticas de propaganda dentro do Battle Royale. A autoridade apontou que certos itens continham timers indicando que seriam removidos em breve da loja e segundo a ACM, mesmo depois do tempo zerar, eles permaneciam disponíveis na loja. Eles apontam que essa prática seria utilizada para explorar o medo das crianças em perder algum item da loja, mesmo ele estando disponível depois.



Separadamente, cada multa é no valor de € 562,500. A autoridade holandesa ainda emitiu um comunicado falando sobre as práticas promovidas no jogo. “A Epic explora esse tipo de vulnerabilidades. E falhou em observar o devido cuidado esperado de mercados que lidam com crianças”, pontuou.



O órgão deu à Epic Games até 10 de junho para se pronunciar sobre as violações. A empresa já começou a tirar os timers no mundo todo, e apenas colocou o tempo indicando quando a loja será atualizada.

Pouco depois da matéria do GamesIndustry ir ao ar, a empresa entrou em contato com veículo para se pronunciar sobre o assunto:

“As conclusões da decisão feita pela ACM contém erros factuais sobre como Fortnite e a loja de itens funcionam. As mudanças ordenadas pela ACM resultarão em uma experiência pobre para os jogadores. Iremos apelar dessa decisão. Enquanto nosso apelo está pendente, nossos jogadores na Holanda que estão abaixo de 18 anos não serão capazes de ver ou comprar nenhum item da loja (que não esteja disponível) por mais de 48 horas, começando no dia 24 de 2024”, disse a Epic Games.