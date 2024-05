Ex de Belo se pronuncia sobre ter sido amante durante casamento do cantor com Viviane Araújo - (crédito: Reprodução/Instagram - Montagem)





Luciana Picorelli abriu o jogo e fez revelações inéditas sobre o relacionamento vivido com o Belo no passado, e reagiu em torno dos rumores de que teria ficado com o cantor enquanto ele era casado com Viviane Araújo.

Em vídeo publicado em seu perfil no Facebook, ela contou como era o romance com o ex-marido de Gracyanne Barbosa: "Na época, o Belo não tinha uma educação financeira muito boa. Eu fui despejada várias vezes. Fiquei numa situação ruim, sem saber o que fazer e sem poder voltar pra casa. Então, eu sofri muito também", disse.

"Ele gastava muito, ganhava R$ 100 e gastava R$ 500", contou Luciana Picorelli. A ex de Belo, então, contou que seus pais eram muito rígidos, e que não pôde voltar para casa após o fim do relacionamento com o vocalista do Soweto.

Na sequência, Luciana aproveitou para desmentir que tenha ficado com Belo enquanto ele era casado com a atriz. Segundo ela, o cantor e Viviane estavam separados e apenas dividiam o mesmo teto – eles ficaram juntos entre 1998 e 2007.

"Já se passaram 20 anos. Viviane já está vivendo a vida dela, feliz, com filho, casada, e eu também. Não vou contar detalhes para vocês porque é bem obscuro, tem coisas muito tristes e que me fere, está lá num passado que não me pertence mais", disse a ex de Belo.

