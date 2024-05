Solidariedade para Vicente Sá: Bazar vai arrecadar recursos para tratamendo de câncer

Classe artística se mobiliza pela saúde do poeta Vicente Sá - (crédito: Divulgação)

É para celebrar a amizade e a solidariedade que Nicolas Behr e José Sóter se juntaram para organizar o Bazarte Vicente São, uma mistura de feira de arte com festival para ajudar a arrecadar fundos para o tratamento de câncer do escritor e compositor Vicente Sá. O Beirute da Asa Sul recebe hoje, das 16h às 22h, uma feirinha que terá discos, livros, obras de arte e uma programação de apresentação de artistas da cidade. "Muita gente está doando livro, CD, discos, obras de arte para ser comercializado a preços bem acessíveis. A ideia é vender tudo. E tudo foi doado, inclusive as apresentações musicais", avisa Behr.

Autor de nove livros de poesia e de dois romances, Vicente Sá é um dos nomes mais emblemáticos da geração de poetas marginais da década de 1970. Compositor, também foi membro do Liga Tripa, o primeiro grupo musical a cantar a vida na capital de Oscar Niemeyer. "A importância do Vicente para Brasília é a nossa importância, dessa geração que começou lá no Concerto Cabeças, que teve uma participação muito grande em transformar a urbis em civitas. Lucio Costa falava sempre isso. Essa geração humanizou a maquete", diz Behr.

Nascido em Pedreiras, no Maranhão, Vicente Sá, 67 anos, veio para Brasília em 1968 e fez da poesia e da música um modo de contar a vida de quem escolheu a capital moderna para viver. A legião de amigos que construiu é, como diz o também poeta José Sóter, o maior patrimônio de Vicente, o que possibilitou a mobilização para ajudar a pagar as sessões de quimioterapia. "Isso sensibilizou os amigos. E ele não tem poucos amigos. Em vez de ficarmos na ação individual, resolvemos fazer uma ação coletiva do maior patrimônio que ele construiu, que foi essa quantidade de amigos que ele tem em várias áreas", diz Sóter.

Além de discos e livros à venda no bazar, haverá também obras de arte doadas por artistas como Rômulo Andrade, Hugo Mader, GIrafa e Márcia Marques, além de Cildo Meireles, que doou uma fotografia, e Wagner Hermusche, que disponibilizou uma gravura da série Noites brasilianas. Da programação musical participam o Choro Livre, com Eliana Costa, Jaime Ernest Dias, Célia Porto e Rênio Quintas.

Um pequeno sarau de poesia, durante o qual serão recitados versos do próprio Vicente, mas também de poetas da cidade, vai reunir Ze Carlos Vieira, Noélia Ribeiro, Jorge Amancio, Wélcio de Toledo, Nilva Souza, Tira Lyra, Beth Fernandes, Marcos Freitas, Ismar Lemes e os próprios Behr e Sóter. "A poesia do Vicente é jocosa, irônica, divertida, alegre e coloquial. Acho que ele é mais conhecido como compositor do que como poeta. Tem parcerias com muita gente", aponta NIcolas Behr.

Bazarte Vicente São

Hoje, das 16h às 22h, no Beirute Sul (SHCS 109, Bloco A1)