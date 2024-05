Atriz trans de ‘No Rancho Fundo’ fala do filho que teve com o marido: ‘Existe um tabu’ - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Fábio Rocha/Rede Globo e Reprodução/Instagram

Nesta sexta-feira (17), Dia Internacional contra a Homofobia, a Transfobia e a Bifobia, a atriz e cantora sergipana Isis Broken comemora seu primeiro papel em uma novela. Em "No Rancho Fundo", ela interpreta a lojista Corina Castello, cuja identidade de gênero não é mencionada na trama. "Estou recebendo muitas mensagens de carinho das pessoas dizendo o quanto a Corina é revolucionária. Ela caiu como uma luva perfeita," declarou Isis sobre a repercussão positiva do seu personagem.

Isis Broken destaca a importância de sua presença na TV para a visibilidade trans. "Ser uma das representantes dos corpos trans é extremamente significativo, especialmente neste momento histórico para a TV brasileira. Ver corpos trans em todos os horários das novelas está contribuindo para um ajuste social muito necessário," explicou. Ela enfatizou a necessidade de atores e atrizes trans terem oportunidades diversas, não se limitando apenas a narrativas trans. "Estamos hackeando novos espaços, mas é preciso entender que não é só passar por lá, e sim permanecer nesses espaços."

Além de sua carreira, Isis falou sobre sua experiência como mãe de Apolo, de 2 anos, junto com seu marido, que é um homem trans. "Eu e meu esposo tínhamos acabado de começar a nos relacionar. Ele é um homem trans, e existe um certo tabu com homens trans. Acham que eles não podem engravidar, devido aos hormônios. Porém, acabou acontecendo. E foi um grande presente para nós," disse ela. O nascimento de Apolo desafiou estereótipos e abriu discussões sobre as capacidades dos corpos trans.

Apesar das conquistas, Isis e sua família ainda enfrentam preconceito. "Infelizmente, ainda não podemos dizer que pessoas trans ou a comunidade LGBTQIAP+ não sofrem preconceito. As doses de discriminação podem ser diárias quando se vive numa sociedade machista, racista e transfóbica," lamentou. A atriz e cantora continua a lutar por um mundo mais livre e representativo para todos.

