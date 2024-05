Mulher de Zé Vaqueiro desabafa após filho retornar para a UTI

Ingra Soares, mãe de Arthur e esposa de Zé Vaqueiro, compartilhou um momento angustiante em um vídeo que mostra seu filho sofrendo uma parada cardíaca. O bebê, diagnosticado com síndrome de Patau, precisou ser socorrido e levado às pressas para a UTI menos de 24 horas após receber alta hospitalar. A situação dramática foi registrada em uma gravação postada nas redes sociais, onde Ingra expressou a aflição que viveu ao ver seu filho em perigo.

No vídeo, a empresária aparece ao lado de três mulheres em torno do berço de Arthur, duas delas usando toucas, indicando serem profissionais de saúde. Ingra descreveu a tensão do momento: "Eu não consigo explicar o que eu senti hoje. Não consegui pensar em mais nada, só em agir para juntas salvar o meu filho. Quero agradecer a Dra. Morgana que nos ajudou fazendo as manobras. Tudo aconteceu muito rápido".

As imagens continuam com a mãe segurando a mãozinha do bebê, ao lado de uma médica, demonstrando o desespero e a luta pela vida do pequeno Arthur. Em uma cena tocante, Ingra é vista com as mãos na cabeça, claramente sem saber o que mais poderia fazer para ajudar seu filho. A intensidade do momento refletia a gravidade da situação.

Ingra concluiu seu relato agradecendo a equipe do SAMU que chegou para socorrer Arthur, descrevendo sua impotência e determinação: "Já desesperada esperando a ambulância chegar. O meu corpo todo tremendo, mas eu não conseguia ficar sem fazer nada. Era fazendo e orando". A história de Ingra e Arthur é um poderoso testemunho da força e resiliência de uma mãe diante de uma crise de saúde.

