Maya Massafera surge em Cannes com vestido elegante

A presença de Maya Massafera no 77º Festival Anual de Cinema de Cannes surpreendeu os fãs, evidenciando sua ascensão como influenciadora após a transição de gênero. Optando por um look de alta costura, patrocinado pela joalheria Chopard, Maya deslumbrou com um vestido roxo da grife Valentino, combinando luxo e elegância.

Antes de sua viagem à França, a youtuber recebeu um generoso buquê de rosas vermelhas, revelando sua gratidão nas redes sociais: "Obrigada", escreveu, sem revelar a identidade do remetente.

Essa demonstração de carinho evidencia o apoio e reconhecimento que Maya tem conquistado em sua jornada. Aos 43 anos de idade, Maya tem encantado seus seguidores com sua autenticidade e estilo marcante.

Sua presença em Cannes não apenas destaca sua ascensão na indústria do entretenimento, mas também reforça sua influência como figura pública, inspirando outros com sua história de coragem e autodescoberta.

