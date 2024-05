Festival reúne bandas de jazz e blues em galpão do Lago Oeste

Amanhã, a partir das 16h, no galpão da Asproeste, é a vez do 3° Festival de Jazz Lago Oeste. Será um evento repleto de música e arte, com bandas de blues e jazz apresentando improvisos musicais em acordes profundos.

O festival foi criado há dois anos pela rota de turismo Viva Lago Oeste para divulgar a natureza, a gastronomia e a cultura da região aos moradores de Brasília e aos visitantes interessados em ecoturismo. Este ano, algumas das atrações confirmadas são Bartô Blues, Coletivo Super Jazz, Trio nós três, Paulo Black Quarteto e DJ Dudao Melo e Sartô.

"O jazz representa o início do reconhecimento de qualquer história resiliente. É uma explosão de beleza nascida da opressão", explica o organizador da festividade Ari Rodrigues, ao falar sobre a escolha desse estilo musical como foco do evento. "Acredito eu que, para buscar pessoas para nossa região e para nosso projeto turístico, seja necessário expandir horizontes e transmitir emoções de forma única e espontânea", complementa ele.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco

Serviço

Festival de Jazz Lago Oeste

Sábado (18/5), a partir das 16h, na Asproeste (Sobradinho-DF Rod. DF 001 entre as ruas 8 e 9). Os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Sympla. Meia-entrada, R$ 80 e, inteira,

R$ 160.