Xande de Pilares canta com Caetano Veloso em abertura de turnê

O cantor Xande de Pilares estreia a turnê Xande Canta Caetano no dia 2 de junho, em Salvador. O sambista se apresentará na Concha Acústica para iniciar uma série de apresentações em homenagem ao baiano Caetano Veloso, que dividirá o palco com Xande em três faixas. O show será dirigido por Regina Casé, amiga dos dois artistas.

Após passar pela capital da Bahia, a turnê seguirá para Belo Horizonte, Vitória, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. O show no DF está marcado para o dia 2 de agosto, no Na Praia Festival. Assim como no álbum lançado por Xande, o espetáculo traz a direção musical de Pretinho da Serrinha. Entre as canções do repertório estão Gente, Qualquer coisa, Tigresa, Luz do sol e Muito romântico.



Carioca, Xande de Pilares ganhou destaque durante a participação no Grupo Revelação. Em 2014 passou a seguir carreira solo, com o álbum Perseverança, lançado na mesma época. Atualmente, conta com três discos autorais e dois singles.