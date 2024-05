Billie Eilish lança terceiro álbum de estúdio, ‘Hit me hard and soft’

Em uma transição entre gêneros musicais e espectros de emoções, Billie Eilish lança o terceiro álbum de estúdio com a Darkroom interscope records. Intitulada Hit me hard and soft, a obra é composta de dez faixas originais e antecede a turnê homônima.

A cantora e compositora inicia a turnê em setembro na América do Norte, onde fará shows até dezembro, seguindo para a Austrália, Europa, Reino Unido e Irlanda até o final de julho de 2025. Mais informações de datas e locais em https://store.billieeilish.com/.

O terceiro álbum foi composto em parceria com o irmão, Finnieas, que já ajudoua cantora em diversas músicas anteriores. O lançamento foi em apoio a práticas sustentáveis ao utilizar materiais 100% recicláveis em todos os formatos físicos. A cantora pretende influenciar o público a minimizar o desperdício e botar em pauta as mudanças climáticas.

Billie se declarou bissexual em 2023 e o novo álbum fala, pela primeira vez, explicitamente sobre a atração da compositora por outras mulheres. Na faixa LUNCH, Billie canta sobre seus desejos sexuais de uma forma aberta (“Eu poderia devorar essa garota no almoço, ela dança na minha língua, tem gosto de que pode ser a pessoa certa”).

Após as composições de adolescente melancólica que popularizaram a cantora, as novas músicas são uma celebração à jovem que cresceu e hoje é uma adulta consolidada. As faixas do álbum levam os ouvintes por várias emoções em um pop animado mesclado com outros gêneros musicais.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel