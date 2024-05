EP de Cezar Degraf tem músicas que bateram juntas 1 milhão de execuções

O trabalho conta com o mais recente música "Valiente" - (crédito: Divulgação)

O músico Cezar Degraf lançou, nesta segunda-feira (20/5), o EP “Quasar”, que compila os últimos singles do cantor radicado em Brasília, e que juntos ultrapassaram a marca de 1 milhão de execuções apenas no Spotify.

O trabalho conta com o mais recente trabalho do músico, Valiente, que teve boa recepção em playlists em espanhol, tendo sido lançado em 28 de abril. Todas as músicas passaram por um trabalho de remasterização e estão disponíveis em todas as plataformas de streaming.

"Inicialmente, lancei as músicas separadamente como singles, e agora, estou fechando o ciclo desses lançamentos com este EP. As faixas possuem uma unidade em letras, arranjos e temática, e juntas contam uma história de superação. Uni-las num único lançamento foi um processo natural", afirma o cantor.

O EP Quasar inclui as faixas Horizonte de eventos, Lutar e vencer, Tormenta, Valiente e Indestrutível.

Com exceção de Valiente, recém-lançada, todas as demais ultrapassaram a marca de 100 mil plays, sendo Lutar e vencer a com maior número de execuções, mais de 500 mil.

