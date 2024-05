Netflix aposta em distopia brasileira com o longa 'Biônicos'

BIONICOS. (L to R) Jessica Cores as Maria, Gabz as Gabi in Bi..nicos. Cr. Alisson Louback / Netflix .. 2024 - (crédito: Alisson Louback / Netflix)

Estreia na Netflix, no dia 29 de maio, o filme Biônicos, dirigido pelo brasileiro Afonso Poyart. O longa nacional se passa em um futuro distópico, no ano de 2035, e mostra um mundo transformado pela tecnologia no qual as próteses biônicas são as novas fronteiras da sociedade.

Nele, Maria, uma atleta de salto em distância que dedicou a vida a treinar incansavelmente em busca do pódio, se ressente com a ascensão das próteses biônicas, que trouxeram uma nova realidade para o esporte. A situação se torna ainda mais complexa quando sua irmã mais nova, Gabi, ganha os holofotes como atleta biônica, recebendo toda a atenção e glória.

Impulsionada pela ambição e pela rivalidade com a irmã, Maria se vê envolvida em um labirinto de dilemas morais, adrenalina e muita ação ao cruzar caminhos com Heitor.

Com produção da Black Films, o filme tem elenco formado por Gabz, Jessica Córes, Bruno Gagliasso, Christian Malheiros, Klebber Toledo, Paulo Vilhena, Nill Marcondes e Danton Mello.