Bruno Gagliasso vai aos prantos em audiência contra Day MacCarthy por racismo

A audiência de julgamento do caso de racismo envolvendo Bruno Gagliasso e Day McCarthy foi marcada por momentos de tensão e emoção na tarde desta quinta-feira (9), na Primeira Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.

Segundo informações do colunista Daniel Nascimento, do ODIA, Bruno Gagliasso ficou abalado ao relembrar os ataques racistas direcionados à sua filha, Titi, de 10 anos, fruto de seu relacionamento com Giovanna Ewbank. O ator não conteve as lágrimas e precisou de um momento para se acalmar.

Já a socialite protagonizou um “show de horrores” no tribunal. McCarthy teve seu áudio cortado e, sem seguida, sua transmissão encerrada pelo juiz após ofendê-lo. A ré, que participava por meio de videoconferência por morar no exterior, dificultou o andamento do interrogatório, dando respostas conflitantes e provocativas.

O advogado de defesa de McCarthy, Gil Ortuzal, descreveu a audiência como "atípica" e "lastimável", ressaltando a mistura de emoções que interferiram no aspecto técnico do processo.

"A audiência de hoje foi atípica, algo que jamais vi e imaginei na minha profissão. Uma mistura de emoções em dissonância com as questões jurídicas técnicas, em especial da defesa. O juiz abriu prazo para alegações finais, só depois irá proferir a sentença. Foi uma audiência lastimável", disse Ortuzal.